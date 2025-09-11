FBI divulga imagem de suspeito ligado ao assassinato de Charlie Kirk

FBI ofereceu recompensa de US$ 100 mil (equivalente a R$ 538 mil) por pistas que levem até o autor do crime. Em publicação nas redes sociais, o órgão afirmou que busca informações que levem à identificação e prisão "dos indivíduo(s)" responsáveis pelo assassinato.

Imagens foram divulgadas pouco após FBI informar que tentava identificar o autor do crime. O órgão federal informou que não divulgaria os vídeos do atirador porque tentaria, por meios próprios, achar a identidade dele. "Estamos usando algumas tecnologias para identificar este indivíduo. Se não tivermos sucesso, vamos procurar a mídia e pedir ajuda para identificá-lo", afirmou o comissário do Departamento de Segurança Pública de Utah, Beau Manson.

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc -- FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Arma do crime, um rifle de alta potência, foi encontrada abandonada em área de mata. Impressões de uma palma e pegadas serão analisadas pela equipe forense.

Autor do crime chegou à universidade pouco antes do meio-dia e usou escadas para subir em telhado, de onde atirou, segundo o FBI. Após cometer o crime, ele se misturou a estudantes e conseguiu fugir do local.

Relembre o caso

Charlie Kirk foi assassinado ontem, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.