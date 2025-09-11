FBI oferece R$ 538 mil por informações sobre quem matou Kirk

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and? pic.twitter.com/ReuzFhdm0H -- FBI (@FBI) September 11, 2025

FBI ainda não tem a identificação exata do atirador. Mais cedo, o serviço norte-americano divulgou imagens de um homem.

O órgão não detalhou se o homem seria o atirador ou alguém diretamente ligado a ele. Pedido é que aqueles que tivessem informações sobre a identidade do homem buscassem as autoridades. As imagens foram publicadas nas redes sociais do FBI de Salt Lake City.

A pessoa aparece subindo escadas, de camiseta de manga longa com bandeira dos Estados Unidos estampada. Ele está de boné e óculos escuros.

Imagens foram divulgadas pouco após FBI informar que tentava identificar o autor do crime. O órgão federal informou que não divulgaria os vídeos do atirador porque tentaria, por meios próprios, achar a identidade dele. "Estamos usando algumas tecnologias para identificar este indivíduo. Se não tivermos sucesso, vamos procurar a mídia e pedir ajuda para identificá-lo", afirmou o comissário do Departamento de Segurança Pública de Utah, Beau Manson.

Arma do crime, um rifle de alta potência, foi encontrada abandonada em área de mata. Impressões de uma palma e pegadas serão analisadas pela equipe forense.