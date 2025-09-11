Deportações vão atrasar abertura de fábrica da Hyundai nos EUA, diz CEO

A Hyundai vai atrasar a construção de uma fábrica nos EUA após uma operação do departamento de imigração norte-americano prender e deportar 300 sul-coreanos de uma empresa ligada à montadora no começo do mês, informou o CEO da companhia.

O que aconteceu

Atraso na inauguração será de dois ou três meses. O CEO da Hyundai Motor, José Muñoz, explicou hoje ao site Axios que a batida anti-imigração na LG Energy Solutions, parceira da montadora sul-coreana na produção de baterias, vai atrasar a produção dos componentes, afetando a produção na fábrica de carros elétricos.