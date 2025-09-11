Centenas tentam deixar Nepal após protestos violentos; voos são reforçados

Maioria dos voos de reforço vão para Nova Déli, a cerca de 900 quilômetros da capital do Nepal. Segundo o ministro da Aviação do país, as companhias aéreas foram orientadas a manter o preço da passagem "acessível" para ajudar os turistas e cidadãos que queiram deixar o país.

Maior preocupação dos nepaleses é quem vai assumir o governo interino após a renúncia do primeiro-ministro KP Sharma Oli. Segundo a AP, o ex-premiê foi chamado para liderar o governo de transição até a estabilização da situação do país, mas "desapareceu" da sua residência oficial sem responder se assumiria ou não o papel.

Entenda protestos no Nepal

O governo proibiu 26 redes sociais de operarem no país, afirmando que elas não estariam cumprindo as novas regulamentações estatais. O banimento atingiu plataformas populares como Instagram, X, Facebook e Youtube.

Foram bloqueadas as redes sociais: Facebook; Messenger; Instagram; YouTube; WhatsApp; X; LinkedIn; Snapchat; Reddit; Discord; Pinterest; Signal; Threads; WeChat; Quora; Tumblr; Clubhouse; Mastodon; Rumble; VK; Line; IMO; Zalo; Soul; Hamro Patro e BeReal.

Alegando indignação com o bloqueio das redes, jovens foram às ruas na segunda-feira em protestos. Eles também cantavam contra a corrupção no país, afirmando que ela deveria acabar, e "não as redes sociais".