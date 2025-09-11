O que Charles Kirk defendia? Veja frases sobre aborto, armas e escravidão

Perfil de Kirk no Instagram tem mais de 9 milhões de seguidores. Aliado de Trump, ele ganhou notoriedade ao comandar o podcast "The Charlie Kirk Show" e já apresentou o programa "Fox & Friends", na emissora Fox News. Também era autor de livros que defendem ideias nacionalistas e conservadoras aos norte-americanos.

As frases controversas de Kirk

Ativista conservador defendia a criminalização do aborto, que chegou a comparar ao Holocausto. Em um vídeo que voltou a circular nas redes sociais após a morte de Kirk, ele aparece dizendo a uma opositora que defendia o direito ao aborto, durante um evento: "Nunca é certo justificar o extermínio em massa de pessoas sob o pretexto de que elas são indesejadas. Foi assim que chegamos a Auschwitz, o maior horror do século XX". Em seguida, questionado se estava comparando a interrupção da gravidez com o Holocausto, ele afirmou: "Absolutamente, estou. Na verdade, é ainda pior."

Em outro evento, Kirk respondeu que permitiria que sua filha, aos 10 anos, tivesse um filho de uma gravidez decorrente de estupro. Questionado sobre a hipótese por uma jornalista, ele disse: "A resposta é sim, o bebê seria parido".

Ativista também defendia o porte de armas por civis. Em uma gravação de dois anos atrás que voltou a circular pelas redes sociais, ele reafirmou sua defesa irrestrita à Segunda Emenda da Constituição norte-americana, que prevê o porte de armas como um um direito fundamental da população.