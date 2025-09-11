Quem é Erika Kirk, esposa do ativista conservador que morreu nos EUA

Ex-jogadora universitária de basquete pela NCAA na Universidade Regis, é formada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Estadual do Arizona. Concluiu um mestrado em Direito (Estudos Jurídicos Americanos) na Liberty University, onde atualmente cursa doutorado em Estudos Bíblicos.

Erika Kirk era presença constante ao lado do marido em palestras e eventos públicos. Segundo postagens em seu Instagram, o casal teve seu primeiro encontro em setembro de 2018, em Nova York. Dois anos depois, em dezembro de 2020, Charlie a pediu em casamento, e eles se casaram em 8 de maio de 2021, no Arizona.

Erika costuma postar fotos da família no Instagram. Desde o início do mês, ela vinha fazendo uma contagem regressiva para um anúncio sobre a família, previsto para o dia 16.

Até o momento Erika não se pronunciou sobre a morte do marido. Horas antes do assassinato de Charlie Kirk, ela publicou em seu X a mensagem "Salmo 46:1 - Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia".

Relembre o caso

Charlie Kirk morreu ontem, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley. O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.