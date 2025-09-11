Trump diz que vai ao funeral de Kirk e chama assassino de 'animal'

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que tem obrigação de ir ao funeral do ativista conservador Charlie Kirk, morto ontem durante evento em uma universidade em Utah (EUA).

O que aconteceu

Trump falou brevemente com jornalistas hoje, quando deixava a Casa Branca para ir a um jogo de beisebol em Nova York. Segundo ele, o cofundador da organização Turning Point USA, aliada ao seu governo, era "uma grande pessoa".

Funeral deve acontecer no fim de semana dos dias 20 e 21 de setembro, no Arizona. A data e o local foram informadas pelo republicano, mas ainda não foram confirmadas oficialmente.