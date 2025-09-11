Trump se irritou com Netanyahu após ataque no Qatar, diz jornal

Trump também reclamou que o ataque tenha ocorrido no Qatar, aliado dos EUA, acrescentou o funcionário ao jornal. O país árabe, que não mantinha relações diplomáticas com Israel, mas era visto como amistoso no Oriente Médio, se dispunha, até então, a mediar as negociações de cessar-fogo na Faixa de Gaza, onde a ofensiva israelense já matou mais de 50 mil pessoas.

Netanyahu teria respondido que encontrou uma "brecha" para lançar os ataques e "aproveitou a oportunidade". Os bombardeios israelenses tiveram como alvos dirigentes do Hamas que participavam de tentativas indiretas de acordo para encerrar o conflito com Israel em Doha, onde o grupo palestino mantém sua base política em exílio (leia mais aqui).

Uma segunda conversa entre Trump e Netanyahu ocorreu de forma cordial, segundo o TWJ. Nela, de acordo com o funcionário da Casa Branca, o presidente norte-americano questionou se o ataque à cúpula do Hamas foi bem-sucedido. Em resposta, o israelense disse não saber.

Horas após o ataque, o Hamas afirmou que suas lideranças haviam sobrevivido aos bombardeios. Seis membros de menor escalão do grupo, porém, morreram. Conforme apurado pela Reuters, entre as vítimas fatais estavam Himam al-Hayya, filho do principal negociador do grupo islâmico, Khalil al-Hayya, e Jihad Labad, que atuava com al-Hayya.

Fumaça após ataques israelenses em Doha, no Qatar Imagem: JACQUELINE PENNEY/AFPTV / AFP

EUA sabia do ataque?

Funcionário da Casa Branca repassou informações ao TWJ após especulações de que os EUA sabiam com antecedência da ofensiva israelense em Doha, condenada pela comunidade internacional. Na última terça-feira (9), dia do ataque, o Canal 12, da TV israelense, divulgou que Trump teria dado sinal verde para a ação de Israel.