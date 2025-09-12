4 vezes mais que o Copan: prédio gigante na China abriga 20 mil moradores

Na China, um prédio impressiona pelo tamanho e pelo estilo de vida que abriga. O Regent International, em Qianjiang Century City, no coração de Hangzhou, é considerado um dos maiores edifícios residenciais do mundo.

Projetado inicialmente como hotel, o arranha-céu em forma de "S" foi inaugurado em 2013 e hoje funciona como um condomínio vertical. São mais de 260 mil metros quadrados de área construída. O espaço reúne cerca de 20 mil moradores, mas pode comportar até 30 mil.

O prédio tem 39 andares e 206 metros de altura. Além dos apartamentos, há um verdadeiro ecossistema urbano: praças de alimentação, supermercados, piscinas, salões de beleza, barbearias e cafés. A estrutura é tão completa que muitos moradores dificilmente precisam sair do edifício.