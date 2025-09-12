Assine UOL
Internacional

4 vezes mais que o Copan: prédio gigante na China abriga 20 mil moradores

Colaboração para o UOL
Prédio na China tem 39 andares e 206 metros de altura; projeto foi assinado por Alicia Loo
Prédio na China tem 39 andares e 206 metros de altura; projeto foi assinado por Alicia Loo Imagem: Reprodução/Youtube

Na China, um prédio impressiona pelo tamanho e pelo estilo de vida que abriga. O Regent International, em Qianjiang Century City, no coração de Hangzhou, é considerado um dos maiores edifícios residenciais do mundo.

O que aconteceu

Projetado inicialmente como hotel, o arranha-céu em forma de "S" foi inaugurado em 2013 e hoje funciona como um condomínio vertical. São mais de 260 mil metros quadrados de área construída. O espaço reúne cerca de 20 mil moradores, mas pode comportar até 30 mil.

O prédio tem 39 andares e 206 metros de altura. Além dos apartamentos, há um verdadeiro ecossistema urbano: praças de alimentação, supermercados, piscinas, salões de beleza, barbearias e cafés. A estrutura é tão completa que muitos moradores dificilmente precisam sair do edifício.

Regent International, em Qianjiang Century City, tem 20 mil moradores
Regent International, em Qianjiang Century City, tem 20 mil moradores Imagem: nevsedoma

Tipos e preços

Unidades variam de pequenos estúdios sem janelas até apartamentos maiores com varanda. A maioria dos inquilinos é formada por estudantes, recém-formados, jovens profissionais e influenciadores digitais.

Edifício foi originalmente projetado como um hotel
Edifício foi originalmente projetado como um hotel Imagem: nevsedoma

Os compactos custam em torno de 1.500 RMB (cerca de R$ 1.150). Já os mais amplos, podem passar de 4.000 RMB (cerca de R$ 3.050).

Nas redes sociais, vídeos do Regent International impressionam. Muitos se surpreendem com a quantidade de moradores vivendo em um só endereço. Outros elogiam o conceito de "cidade dentro do prédio" que mistura moradia, lazer e comércio em um único espaço.

Projeto foi assinado por Alicia Loo, responsável também pelo Marina Bay Sands, em Singapura, um dos hotéis mais luxuosos do mundo.

Paralelo com o Copan em São Paulo

No Brasil, um edifício que dialoga com essa escala, mas em menor proporção, é o Condomínio Edifício Copan, de Oscar Niemeyer. Construído entre 1952 e 1966, em São Paulo, o Copan soma 120 mil metros quadrados e abriga cerca de 5 mil moradores em seus 32 andares.

Com 1.160 apartamentos, o Copan é um dos maiores conjuntos habitacionais da América Latina. O prédio se tornou um marco arquitetônico e cultural da capital paulista.

