Pai de homem que matou Charlie Kirk o entregou à polícia, diz Trump

Presidente afirmou que "espera pena de morte" para o caso. "Eles têm pena de morte em Utah e há um ótimo governador lá. Ele é bem favorável à pena de morte neste caso", afirmou. O governador de Utah é Spencer Cox, do partido Republicano, mesma legenda de Trump.

Identidade do homem preso não foi divulgada até o momento. Trump afirmou que as informações cedidas por ele à imprensa são preliminares e dadas com base "no que ele estava ouvindo" de fontes ligadas ao caso.

FBI vai fazer comunicado sobre o assunto na manhã de hoje. A previsão é de que oficiais envolvidos no caso falem às 9h no horário local (10h no horário de Brasília).

Fotos e um vídeo do suspeito foram divulgados pelo FBI antes da prisão. A princípio, o órgão disse que tentaria identificar o homem por meios próprios, divulgando as imagens à imprensa somente se não conseguissem determinar quem era o homem.

Arma do crime, um rifle de alta potência, foi encontrada abandonada em área de mata. Impressões de uma palma e pegadas foram analisadas pela equipe forense e ajudaram na identificação do suspeito.

Autor do crime chegou à universidade pouco antes do meio-dia e usou escadas para subir em telhado, de onde atirou, segundo o FBI. Após cometer o crime, ele se misturou a estudantes e conseguiu fugir do local.