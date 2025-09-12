Embaixada dos EUA reproduz texto chamando Moraes de 'violador de direitos'

Esta não é a primeira vez que a embaixada republica alguma mensagem do governo americano contra Moraes e o STF. Pouco antes de publicar a mensagem do diplomata americano, o órgão também traduziu um texto do Secretário de Estado Marco Rubio afirmando que o Brasil vive "perseguições políticas" e do vice-secretário Christopher Landau, afirmando que o Brasil "usa a lei como uma arma política".

País americano não aplicou novas sanções após a condenação, mas fez ameaças recentes de usar "poderio militar e econômico para defender a liberdade de expressão". A declaração foi dada pela secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, durante julgamento de Bolsonaro.

O julgamento de Bolsonaro foi citado explicitamente em carta na qual os Estados Unidos anunciaram tarifaço de 50% contra o Brasil. No documento, Trump chamou o julgamento de "caça às bruxas", e exigiu sua interrupção "imediatamente".

Até o agora, Trump impôs sanções econômicas ao Brasil e aplicou a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. O país também suspendeu o visto de Moraes e de outros sete ministros do STF.

Expectativa internacional - que não foi cumprida - era de que EUA pudessem agir com sanções em tempo real durante o julgamento. Entre as sanções esperadas estavam novas rodadas de cassação de vistos a autoridades brasileiras e novas medidas financeiras.