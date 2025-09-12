'Rezei para assassino de Kirk não ser um de nós', diz governador de Utah

Eu rezei durante 33 horas para que não fosse um de nós. Para que fosse alguém de fora da nossa comunidade ou estado. Porque aí você pode dizer: 'Nós não fazemos isso aqui.' Mas foi um de nós. E isso parte meu coração.

Spencer Cox, governador de Utah

Cox disse, ainda, que a morte foi um "ataque aos nossos ideais". O governante fez um alerta para a violência política e a ameaça aos Estados Unidos.

Declaração sobre Robinson não pegou bem na internet. Comentários alegam que o governador foi xenofóbico, querendo se distanciar do agressor em termos identitários.

Críticos afirmaram que a fala pode potencializar divisões identitárias e raciais no país. O jornal The Times of India apontou que o pronunciamento do governador foi dado ao lado do chefe da FBI, Kash Patel, de ascendência indiana.

The Governor of Utah, Spencer Cox, just said, "For the last 33 hours, I had been praying that this person (who murdered Charlie Kirk) was from another country. That he was not one of us because we are not like that. But it was one of us." pic.twitter.com/WhJqIHnz7v -- Shannon Watts (@shannonrwatts) September 12, 2025

Cox tem se posicionado a favor de ações contra imigrantes ilegais. Seu foco é em pessoas de outros países que cometem crimes, se alinhando a agenda anti-imigração de Donald Trump.