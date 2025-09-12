'Tragédia', diz homem que debatia com Kirk antes de assassinato

Ele chegou ao local do crime meia hora antes de Kirk ser baleado e se voluntariou para fazer a pergunta ao conservador. Ao canal americano ABC News, Kozak disse que foi instruído a não tocar no microfone e fazer a pergunta a cerca de três metros de distância do ativista.

Polícia e FBI fizeram perguntas ao influenciador após o crime, informou Kozak. Em entrevista ao canal ABC News, o homem disse que deixou seu contato com um policial que estava na cena do crime e, em seguida, contratou um advogado, que o mediou nas conversas com o FBI e com a polícia. "A impressão que eu tive é de que eles não estavam procurando por mim", afirmou.

Atirador deixou mensagem em bala

"Ei, fascista, pegue isso", diz uma das mensagens encontradas nos estojos das balas usadas no crime. Segundo o governador de Utah, o republicano Spencer Cox, ao menos outras três mensagens foram encontradas em balas.

Tyler Robinson confessou o crime ao pai, que é um veterano do Departamento do Xerife do Condado de Washington, segundo a polícia. O homem o manteve em custódia com ajuda de um pastor até a chegada da polícia.

Pai também reconheceu o filho nas fotos divulgadas pelas autoridades. Segundo a polícia, o pai do possível atirador entrou em contato com um líder religioso, que ajudou na mediação até a entrega de Tyler.