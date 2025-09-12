Bala achada em arma que matou Kirk tinha mensagem: 'Fascista, pegue isso'

Tyler ficou "mais político" nos últimos anos e comentou com familiares sobre ida de Charlie Kirk a Utah pouco antes do crime. Segundo o governador, familiares afirmaram que, durante um jantar de família, Robinson disse que Kirk era "cheio de ódio e espalhava o ódio".

Estojo de bala encontrada com a arma usada no crime tinha a frase: "Ei, fascista, pegue isso!", afirmou o governador. Segundo ele, outras duas frases foram encontradas em uma munição não disparada: "Se você está lendo isso, você é gay" e "Bella Ciao", uma aparente referência à música de mesmo nome, hino de resistência contra o fascismo de Mussolini na Itália.

Rifle usado no assassinato foi uma Mauser 98, adaptada para calibre 30.6, segundo a polícia. Entre outras mensagens deixadas por Tyler no armamento estavam uma sequência de seta para cima, outra para a direita e três para baixo, que seriam os movimentos para soltar uma bomba em um jogo de videogame.

O jovem enviou mensagens em um grupo falando sobre recuperar um rifle, afirmou governador. Um colega de quarto de Tyler teria mostrado as mensagens à polícia. Na conversa, além de mencionar que a arma estava em um arbusto, Robinson afirmou que ela era "única" e tinha mensagens gravadas.

Arma do crime, um rifle de alta potência, foi encontrada abandonada em área de mata. Impressões de uma palma e pegadas foram analisadas pela equipe forense e ajudaram na identificação do suspeito.

Autor do crime chegou à universidade pouco antes do meio-dia e usou escadas para subir em telhado, de onde atirou, segundo o FBI. Após cometer o crime, ele se misturou a estudantes e conseguiu fugir do local.