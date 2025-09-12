Israel classifica como 'vergonhosa' decisão da ONU sobre Estado palestino

Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) votou a favor, por ampla maioria, para a criação de dois Estados entre Israel e o território palestino. O governo israelense classifica a decisão como "vergonhosa".

O que aconteceu

A resolução recebeu 142 votos a favor e 10 contra, enquanto 12 países se abstiveram. Apesar da decisão favorável à Palestina, o documento assinado hoje exclui o Hamas do governo e apela ao movimento que entregue suas armas.

Ministério das Relações Exteriores de Israel diz que a criação do Estado palestino é 'vergonhosa'. E afirma que a decisão encoraja o Hamas a "continuar a guerra".