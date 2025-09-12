'Não vou deixar o legado dele morrer', diz viúva de Charlie Kirk

Viúva também afirmou que o programa de rádio vai continuar. O marido de Erika apresentava o "The Charlie Kirk Show", um podcast transmitido em cerca de 150 emissoras de rádio do país.

Ela disse ainda que a voz do marido vai "soar mais alta". "E em um mundo cheio de caos, dúvida e incerteza, a voz do meu marido permanecerá e soará mais alta e mais claramente do que nunca, e sua sabedoria perdurará", falou.

Erika Kirk agradeceu o presidente Donald Trump e o vice, JD Vance. Ao presidente, ela disse: "Meu marido te amava e sabia que você também o amava. A amizade de vocês era incrível. Você o apoiou muito, assim como ele a apoiou."

Casada com Charlie Kirk há 7 anos, Erika teve dois filhos com ele. Vencedora do Miss Arizona 2012, ela é ex-atriz, modelo e diretora de elenco. De acordo com a biografia de seu site, hoje ela atua como empreendedora e líder cristã. Erika era presença constante ao lado do marido em palestras e eventos públicos.

Relembre o caso

Charlie Kirk foi assassinado na quarta-feira, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). "Todo mundo correu", relatou um repórter que presenciou a cena. Influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.