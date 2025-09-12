'Não vou deixar o legado dele morrer', diz viúva de Charlie Kirk

Erika Kirk, viúva de Charlie Kirk, disse que não vai deixar o legado do marido morrer. Ela fez um pronunciamento público hoje pela primeira vez após o assassinato de Charlie.
O que aconteceu
"Charlie, eu prometo que nunca vou deixar seu legado morrer", disse Erika. Em transmissão ao vivo no YouTube, ela afirmou que a organização Turning Point USA, criada por Kirk "será o maior acontecimento que esta nação já viu".
Erika afirmou que os debates promovidos pelo marido em universidades vão continuar. Segundo ela, a turnê "The American Comeback Tour", em que Kirk visitava instituições de ensino ao redor de todo o país se tornarão ainda maiores. "Vai haver ainda mais turnês nos próximos anos", disse.
Viúva também afirmou que o programa de rádio vai continuar. O marido de Erika apresentava o "The Charlie Kirk Show", um podcast transmitido em cerca de 150 emissoras de rádio do país.
Ela disse ainda que a voz do marido vai "soar mais alta". "E em um mundo cheio de caos, dúvida e incerteza, a voz do meu marido permanecerá e soará mais alta e mais claramente do que nunca, e sua sabedoria perdurará", falou.
Erika Kirk agradeceu o presidente Donald Trump e o vice, JD Vance. Ao presidente, ela disse: "Meu marido te amava e sabia que você também o amava. A amizade de vocês era incrível. Você o apoiou muito, assim como ele a apoiou."
Casada com Charlie Kirk há 7 anos, Erika teve dois filhos com ele. Vencedora do Miss Arizona 2012, ela é ex-atriz, modelo e diretora de elenco. De acordo com a biografia de seu site, hoje ela atua como empreendedora e líder cristã. Erika era presença constante ao lado do marido em palestras e eventos públicos.
Relembre o caso
Charlie Kirk foi assassinado na quarta-feira, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). "Todo mundo correu", relatou um repórter que presenciou a cena. Influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.
Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu Trump, que decretou luto oficial de três dias.
Suspeito do assassinato foi preso. O jovem estudante americano Tyler Robinson, 22, foi detido ontem a 400 km do local do crime, na cidade de St.George, no condado de Washington, em Utah.
Ele foi entregue à polícia pelo próprio pai. Tyler é filho de um veterano da polícia que o reconheceu nas imagens do crime.
Antes da prisão, dois outros suspeitos haviam sido detidos e liberados após interrogatório. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em post no X. Eles foram considerados "pessoas de interesse", mas não têm qualquer relação com o crime, segundo o FBI.
