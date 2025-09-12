Assine UOL
Internacional

'Não vou deixar o legado dele morrer', diz viúva de Charlie Kirk

Colaboração para o UOL, de São Paulo
Erika Kirk, mulher de Charlie Kirk, ativista de extrema direita assassinado com um tiro no pescoço nos EUA
Erika Kirk, mulher de Charlie Kirk, ativista de extrema direita assassinado com um tiro no pescoço nos EUA Imagem: Reprodução/YouTube

Erika Kirk, viúva de Charlie Kirk, disse que não vai deixar o legado do marido morrer. Ela fez um pronunciamento público hoje pela primeira vez após o assassinato de Charlie.

O que aconteceu

"Charlie, eu prometo que nunca vou deixar seu legado morrer", disse Erika. Em transmissão ao vivo no YouTube, ela afirmou que a organização Turning Point USA, criada por Kirk "será o maior acontecimento que esta nação já viu".

Erika afirmou que os debates promovidos pelo marido em universidades vão continuar. Segundo ela, a turnê "The American Comeback Tour", em que Kirk visitava instituições de ensino ao redor de todo o país se tornarão ainda maiores. "Vai haver ainda mais turnês nos próximos anos", disse.

Viúva também afirmou que o programa de rádio vai continuar. O marido de Erika apresentava o "The Charlie Kirk Show", um podcast transmitido em cerca de 150 emissoras de rádio do país.

Ela disse ainda que a voz do marido vai "soar mais alta". "E em um mundo cheio de caos, dúvida e incerteza, a voz do meu marido permanecerá e soará mais alta e mais claramente do que nunca, e sua sabedoria perdurará", falou.

Erika Kirk agradeceu o presidente Donald Trump e o vice, JD Vance. Ao presidente, ela disse: "Meu marido te amava e sabia que você também o amava. A amizade de vocês era incrível. Você o apoiou muito, assim como ele a apoiou."

Casada com Charlie Kirk há 7 anos, Erika teve dois filhos com ele. Vencedora do Miss Arizona 2012, ela é ex-atriz, modelo e diretora de elenco. De acordo com a biografia de seu site, hoje ela atua como empreendedora e líder cristã. Erika era presença constante ao lado do marido em palestras e eventos públicos.

Relembre o caso

Charlie Kirk foi assassinado na quarta-feira, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). "Todo mundo correu", relatou um repórter que presenciou a cena. Influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.

Continua após a publicidade

Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu Trump, que decretou luto oficial de três dias.

Suspeito do assassinato foi preso. O jovem estudante americano Tyler Robinson, 22, foi detido ontem a 400 km do local do crime, na cidade de St.George, no condado de Washington, em Utah.

Ele foi entregue à polícia pelo próprio pai. Tyler é filho de um veterano da polícia que o reconheceu nas imagens do crime.

Antes da prisão, dois outros suspeitos haviam sido detidos e liberados após interrogatório. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em post no X. Eles foram considerados "pessoas de interesse", mas não têm qualquer relação com o crime, segundo o FBI.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.