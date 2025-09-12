Nepal elege ex-juíza como premiê interina após indicação de protestantes

Sushila Karki foi eleita como primeira-ministra interina do Nepal. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo no país, após protestos violentos liderados por integrantes da chamada "geração Z", insatisfeitos com o rumo do país.

O que aconteceu

Ela é ex-chefe da Suprema Corte do país. Sushila tem 73 anos e ascendeu ao cargo após um acordo entre o presidente do país,