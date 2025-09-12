Nepal elege ex-juíza como premiê interina após indicação de protestantes

Sushila Karki foi eleita como primeira-ministra interina do Nepal. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo no país, após protestos violentos liderados por integrantes da chamada "geração Z", insatisfeitos com o rumo do país.
O que aconteceu
Ela é ex-chefe da Suprema Corte do país. Sushila tem 73 anos e ascendeu ao cargo após um acordo entre o presidente do país,
Protesto ganhou a cara dos jovens por causa da idade e das demandas. A convocação para as ruas foi motivada pela proibição de sites e redes sociais, anunciada na última semana, entre eles Faceboook, X, Instagram e YouTube, mas a insatisfação geral com o governo e a economia também inflamaram os protestantes.
Mais de 50 mortos e 12 mil detentos foragidos. Na terça, os manifestantes atearam fogo no Parlamento, na sede do governo, nas casas do ex-primeiro-ministro, KP Sharma, que renunciou, do presidente e de outros ministros. O Exército foi convocado para patrulhar as ruas. O uso de força letal foi condenado por Sushila.
