'Nepo kids': como ostentação nas redes estimulou onda de protestos no Nepal

A crítica vai além da ostentação e mira privilégios herdados e corrupção sistêmica. Para a revista Time, os "nepo kids" se tornaram atalho para a indignação com falta de perspectivas, baixos salários e favorecimentos, mesmo sem comprovação formal de irregularidades em todos os casos.

A sensação de injustiça pesou mais que provas legais. O Hindustan Times observa que, em meio à crise econômica, bastou a percepção de privilégios para alimentar a explosão de protestos liderados pela geração Z.

Os protestos

A restrição ao Facebook e Instagram em setembro foi vista como censura e acendeu a revolta. O governo havia exigido que plataformas se registrassem oficialmente, antes de impor o bloqueio. A medida coincidiu com a viralização dos "nepo kids" e desencadeou protestos em várias cidades, segundo Reuters e AP.

A mobilização foi liderada por jovens de 18 a 30 anos, conectados pelas redes. Muitos afirmam não se sentir representados por partidos tradicionais e adotaram o combate aos "nepo kids" como forma de denunciar desigualdade e nepotismo. O Hindustan Times descreve a convergência entre indignação moral, redes sociais e crise econômica.

Clãs políticos tradicionais viraram alvo simbólico. Famílias ligadas a K. P. Sharma Oli, Sher Bahadur Deuba e Pushpa Kamal Dahal "Prachanda" foram associadas ao termo, ainda que nem todos os casos envolvam ilegalidades. O Deccan Herald observa que a narrativa de privilégios bastou para transformar os "nepo kids" em alvo central da revolta.