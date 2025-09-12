Rússia e Belarus fazem exercícios militares conjuntos e preocupam Otan

Rússia e Belarus iniciam hoje treinamentos militares conjuntos que devem durar até a próxima semana. O encontro preocupa a Otan, que permanece em alerta.

O que aconteceu

Países são aliados e encontro acontece a cada quatro anos. Belarus é um dos aliados mais próximos de Moscou, e os exercícios entre as forças militares dos dois países, chamados de Zapad, devem acontecer em território dos dois em meio a tensões com a Otan.

Incursão de drones russos na Polônia acende alerta na Europa. Os países que formam o bloco estão atentos ao encontro após drones russos serem abatidos em território polonês nesta semana. A Polônia acusou Moscou de violar deliberadamente o espaço aéreo nacional. Lituânia e Letônia, vizinhos de Belarus, permanecem em alerta máximo.