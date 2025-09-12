Trump afirma que paciência com Putin está se esgotando: 'Agir com firmeza'

Donald Trump afirmou hoje que sua paciência com Vladimir Putin está se esgotando rápido. O presidente dos Estados Unidos atua como intermediador nas tratativas entre Rússia e Ucrânia para o fim da guerra.
O que aconteceu
Trump afirma que líderes dos dois países não chegam a acordo. Para firmar um cessar-fogo, o republicano disse que vai ter que agir com muita firmeza. "É
Presidente volta a falar sobre drones russos na Polônia. Ontem, ele minimizou a invasão do espaço aéreo do país pela Rússia ao afirmar que poderia ter sido um erro.
Primeiro-ministro polonês rebateu fala. Donald Tusk escreveu em inglês no X que gostaria de que a invasão tivesse sido um engano. Mas não foi. E sabemos disso."
