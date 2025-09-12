Assine UOL
Trump afirma que paciência com Putin está se esgotando: 'Agir com firmeza'

Donald Trump
Donald Trump Imagem: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Donald Trump afirmou hoje que sua paciência com Vladimir Putin está se esgotando rápido. O presidente dos Estados Unidos atua como intermediador nas tratativas entre Rússia e Ucrânia para o fim da guerra.

O que aconteceu

Presidente volta a falar sobre drones russos na Polônia. Ontem, ele minimizou a invasão do espaço aéreo do país pela Rússia ao afirmar que poderia ter sido um erro.

Primeiro-ministro polonês rebateu fala. Donald Tusk escreveu em inglês no X que gostaria de que a invasão tivesse sido um engano. Mas não foi. E sabemos disso."

