Crânio de urso perto de arena romana sugere que bichos participavam de luta

Urso estava junto aos restos de ossos de outros bichos, como um leopardo, na entrada do anfiteatro. Pesquisas anteriores apontaram que animais mortos em arenas romanas eram divididos ali, tinham suas carnes distribuídas e ossos descartados nas proximidades do anfiteatro. Não havia nenhum tipo de enterro formal para eles.

Não podemos dizer com certeza se o urso morreu diretamente na arena, mas as evidências sugerem que o trauma ocorreu durante espetáculos, e a infecção subsequente provavelmente contribuiu significativamente para a sua morte. Nemanja Markovic, autor principal e pesquisador do Instituto de Arqueologia em Belgrado, ao site Live Science

Análise de DNA revelou espetáculos brutais

Investigação do material genético do urso revelou que era um macho e que tinha cerca de seis anos quando morreu. Ele teria nascido e crescido nas proximidades da arena.

Datação por carbono-14 tanto dos ossos do urso quanto de outros animais colocou sua vida entre os anos de 240 a 350 d.C. Esta foi uma época em que o anfiteatro de Viminacium recebia lutas de gladiadores com frequência.

Uma grande lesão na parte da frente do crânio do urso tinha sinais de cicatrização e de infecção, ao mesmo tempo. Isso sugere que seu corpo estava tentando combater o problema quando morreu.