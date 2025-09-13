Caso Kirk: mensagens em balas e rifle também têm referências a videogame

Também havia trecho de "Bella Ciao". Além das piadas sobre videogame, os investigadores encontraram menção à canção italiana associada historicamente a movimentos de resistência antifascista na Segunda Guerra Mundial. Recentemente, a música ganhou popularidade pela série da "La Casa de Papel" (Netflix) e foi incluída em videogames.

Mensagens são pistas centrais da motivação. As autoridades acreditam que o suspeito escreveu os rabiscos, que se somam a poucas evidências sobre suas intenções. Na quinta-feira, o estudante Tyler Robinson, 22, foi preso suspeito de matar Kirk.

Trump quer pena de morte para suspeito. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano), disse esperar que Robinson seja condenado à morte pelo crime. Segundo a polícia, ele falou para familiares que tinha participado do crime.

Tyler Robinson está preso sem possibilidade de liberação sob fiança. Ainda não foi apresentada nenhuma acusação formal contra o estudante, e ele não teve oportunidade de contestar as alegações da polícia. A acusação deve ser feita no começo da próxima semana

Cultura online influencia linguagem dos agressores. De acordo com o The New York Times, ataques recentes mostraram que atiradores usam referências da internet e piadas internas para tentar justificar ações e atrair nichos digitais.

Autoridades divergem sobre teor político. O governador de Utah, Spencer Cox, afirmou que a frase sobre fascismo mostrava a intenção do atirador: "Acho que isso fala por si", disse. Mas analistas alertam que é difícil definir uma ideologia clara com base em misturas de piadas e símbolos digitais.