Autoridades pressionam por pena de morte para assassino de Kirk

Depoimento de agente anexado ao processo descreve "grave risco de morte" a "muitas pessoas". Kirk foi assassinado anteontem, enquanto discursava para uma multidão em uma universidade em Utah.

Robinson foi preso ontem sem direito a fiança. Ele recebeu acusações estaduais —nos EUA, pessoas podem ser processadas pelas mesmas ações nos âmbitos estadual e federal.

Presidente e governador pediram pena de morte

Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que "espera pena de morte" para o caso. "Eles têm pena de morte em Utah e há um ótimo governador lá. Ele é bem favorável à pena de morte neste caso", afirmou o republicano.

Governador de Utah, Spencer Cox, fez declaração no mesmo sentido. Ele disse que as autoridades estaduais "buscarão a pena de morte" para Robinson. Também conforme Cox, acusação deve ser apresentada "no início da próxima semana".