Protesto contra imigração leva 110 mil manifestantes às ruas de Londres

Tommy Robinson, criador da maior associação anti-Islã da Inglaterra e ex-membro de partidos fascistas e de extrema direita, lidera no centro de Londres um protesto contra a imigração no Reino Unido. Até agora, a marcha reúne mais de 100 mil manifestantes. Ao mesmo tempo, movimentos antirracistas protestam contra o ato de Robinson.

O que aconteceu

Protestos foram batizados de "União do Reino". A passeata começou próximo à Ponte de Waterloo e seguiu até o bairro de Westminster, onde acontecem discursos em defesa de políticas de extrema direita. Também são esperadas falas sobre a morte do influenciador conservador americano Charlie Kirk.

"A Grã-Bretanha finalmente acordou", disse Robinson. A figura política, cujo nome verdadeiro é Stephen Yaxley-Lennon, afirmou que "o patriotismo é o futuro, as fronteiras são o futuro" e prometeu que essa seria a maior manifestação da história britânica.