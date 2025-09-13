Drone de Kiev atinge refinaria russa; Kremlin reivindica aldeia na Ucrânia

Um drone ucraniano atingiu hoje uma refinaria de petróleo na Rússia. Também neste sábado, o Kremlin reivindicou a tomada de uma localidade no centro-leste da Ucrânia, onde, segundo o Exército, teria chegado em julho. Analistas próximos aos ucranianos contestam a versão.

O que aconteceu

Drone ucraniano atingiu refinaria na Rússia. Um dirigente regional informou que a usina da Bashneft, na região de Bashkortostan, no centro do país, foi alvo de ataque hoje. O bombardeio provocou um incêndio e danos leves, segundo Radiy Jabirov, governador local.

Bombardeio atingiu civis em Donetsk. A Promotoria ucraniana informou que três pessoas morreram e sete ficaram feridas em um ataque russo neste sábado. O bombardeio ocorreu na cidade de Kostiantinivka, segundo as autoridades locais.