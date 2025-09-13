Trump pressiona aliados da Otan para boicotar petróleo da Rússia

No início de agosto, Trump já determinou uma taxa adicional de 25% sobre produtos importados da Índia pelos EUA. A medida foi uma retaliação ao fato de o país adquirir petróleo russo. Com isso, a tarifa total chegou a 50%.

A Casa Branca afirmou que a compra de petróleo russo pela Índia permite que a Rússia "financie agressões" contra a Ucrânia. O texto também ressalta que Trump está usando a tarifa para "dissuadir países de apoiar a economia russa" e que os EUA vão identificar outras nações importadoras de petróleo da Rússia, podendo recomendar novas ações do presidente, se necessário.

O Brasil é um dos países que importam petróleo russo. Jean Paul Prates, ex-senador e ex-presidente da Petrobras, disse que para o Brasil seria muito mais simples substituir essa importação do que para a Índia. No caso indiano, o petróleo da Rússia representa cerca de 70% do combustível processado por duas das quatro principais refinarias do país. Já o Brasil passou a importar diesel russo após a invasão da Ucrânia, quando Moscou sofreu restrições internacionais e passou a vender o combustível por preços muito mais baixos.

O diesel russo é comprado por refinarias privadas onde o combustível da Petrobras não chega com preços competitivos. Segundo Prates, isso ocorre especialmente no Maranhão e no Norte do país. Muitas vezes, esse diesel é adquirido por tradings de países como Suíça e EUA e, depois, revendido para o Brasil.

O Brasil também importa diesel de refinarias da Europa, do Caribe e da África. Na avaliação de Prates, isso garante oferta suficiente para substituir o produto russo, caso necessário. Para Prates, é preciso uma análise cuidadosa para não prejudicar as empresas que atuam nesse mercado nem comprometer o abastecimento nacional. Ele destaca que o governo brasileiro não poderia simplesmente ordenar que companhias privadas deixem de importar o combustível russo.

Com informações da AFP e reportagem de agosto de 2025.