14 pessoas são levadas a hospital após FBI incinerar metanfetamina nos EUA

Depois de o FBI incinerar um quilo de metanfetamina em Montana, no EUA, 14 funcionários de um abrigo de animais próximo do local foram levados para um hospital. Além dos funcionários, cerca de 75 cães e gatos foram retirados do abrigo. O caso aconteceu na última quarta-feira. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal O Globo e agências internacionais.

O que aconteceu

Fumaça de metanfetamina contaminou abrigo de animais, nos EUA. FBI incinerou um quilo da droga e o prédio do abrigo de animais Yellowstone Valley, em Billings, Montana, ficou cheio de fumaça.

O local divide espaço com a divisão de controle de animais, onde fica o incinerador. O forno normalmente é usado por agentes de controle animal para descartar animais sacrificados.