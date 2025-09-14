Palestino vencedor do Oscar diz que Exército de Israel invadiu sua casa

Soldados pediram para revistar celular de esposa de Basel. Em relato ao jornal britânico The Guardian, o diretor afirmou que foi impedido de chegar à sua casa ao anoitecer devido à presença de tropas israelenses na estrada.

Exército afirmou que estava na região para questionar cidadãos sobre um suposto caso de pedras jogadas por palestinos contra israelenses. A declaração também foi enviada ao Guardian.

Primo de diretor afirmou que colonos trouxeram ovelhas para destruir a plantação da família. "Mais um dia de ação da limpeza étnica", publicou. Mohamad Huraini afirmou que os colonos também bateram em uma ativista estrangeira que estava com a família. "Você não está seguro se é palestino ou se nos defense. Colonos, apoiados pelo governo e pelo exército, precisam ser contidos!", publicou.

No fim de agosto, Israel aprovou mais assentamentos na região ocupada da Cisjordânia —mesmo sem reconhecimento internacional. O plano constrói um assentamento no meio da Cisjordânia, dividindo o território em dois e dificultando o reconhecimento de um Estado Palestino.

Outro diretor palestino foi preso por soldados de Israel

Meses antes, codiretor do documentário denunciou que foi espancado por soldados israelenses. Hamdan Ballal, um dos quatro codiretores de "Sem Chão", também teve sua casa na Cisjordânia cercada por colonos em março. Segundo o jornalista israelense Yuval Abraham, outro codiretor, Ballal foi espancado e levado por soldados enquanto estava em uma ambulância.