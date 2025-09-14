Gestão Trump manda cancelar visto de brasileiro que celebrou morte de Kirk

O vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, pediu nas redes sociais para que as pessoas compartilhem publicações de estrangeiros comemorando o assassinato de Charlie Kirk para revogar os vistos deles. Um dos atingidos pela medida seria um neurocirurgião brasileiro.

O que aconteceu

Médico pernambucano fez comentário no Instagram sobre Kirk. "Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical", escreveu.

Landau disse que fala do brasileiro é "a mais assustadora de todo o conteúdo depravado que ele viu". "Este é um profissional autorizado, que fez o juramento de Hipócrates? [...] Eu pessoalmente orientei o chefe de Assuntos Consulares para que o visto dele seja revogado, se ele o tiver, e para impor um alerta para que ele nunca receba um", publicou ele no X.