Gaza sofre novos bombardeios; Qatar pede sanção contra Israel

Gaza ferve, enquanto Rubio visita Israel após o ataque em Doha.
- Mais bombas: Israel intensificou bombardeios no norte de Gaza neste domingo e voltou a atingir escolas-abrigo; há dezenas de mortos e novos deslocamentos de palestinos.
- Diplomacia sob tensão: Em Jerusalém, o chanceler dos EUA, Marco Rubio, viu Netanyahu e disse que Washington "não está feliz" com o ataque israelense a quadros do Hamas no Qatar.
- Reação árabe: Doha convocou cúpula árabe-islâmica e pede punição a Israel; mediação para cessar-fogo continua.
Refinaria russa é atingida por drones ucranianos
Ucrânia acerta mega-refinaria russa; Moscou diz ter abatido centenas de drones.
- Golpe no combustível: drones ucranianos atingiram a refinaria de Kirishi, uma das maiores da Rússia; o fogo foi contido, sem vítimas.
- Guerra de versões: Kiev fala em "ataque bem-sucedido"; Moscou afirma ter derrubado mais de 300 drones na noite.
- Efeito cascata: Rússia já restringe exportações de gasolina; ataques visam pressionar logística militar.
Depois da Polônia, Romênia entra em alerta por causa de drones russos
Otan endurece após drones russos cruzarem Polônia; Romênia também entra em alerta
- Drones russos na Romênia: A União Europeia condenou a violação do espaço aéreo da Romênia por drones russos.A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, classificou como "inaceitável" a incursão e acusou Moscou de uma "escalada imprudente".
- Aeroporto fechado: A Polônia manteve caças em prontidão e fechou um aeroporto no leste do país após nova noite de ataques na Ucrânia.
- Resposta aliada: A Otan lançou o pacote "Eastern Sentry" para reforçar a defesa do flanco oriental.
- Moscou testa limites: Incursões são vistas em capitais europeias como "teste" da disposição da Aliança.
Outras notícias
Assassinato de Charlie Kirk: acusado não colabora; vigílias e polarização nos EUA
- Investigação: governador de Utah disse que o suspeito de matar o ativista conservador não confessa nem coopera com a polícia.
- Motivação incerta: autoridades evitam apontar razão; família relata radicalização recente do jovem.
- Ambiente tóxico: líderes culpam redes por amplificar retórica violenta.
- Leia sobre a trajetória midiática de Charlie Kirk.
Nepal: protestos arrefecem; premiê interina promete transição em 6 meses
- Protestos da Geração Z: atos perderam força depois de confrontos letais na semana; governo divulgou elevação no número de mortos.
- Compromisso: Sushila Karki disse que entregará poder a um governo eleito; eleições já têm data marcada.
- Socorro: ajuda financeira a feridos e famílias foi anunciada.
Londres: após megaprotesto da ultradireita, governo condena violência
- Rebote político: o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, reafirmou defendeu "diversidade" e disse que o Reino Unido "nunca entregará a bandeira" a extremistas; protestos acabaram com 26 policiais feridos e dezenas de presos.
- Efeito Musk: participação por vídeo do empresário gerou críticas.
