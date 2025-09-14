Assine UOL
De Olho no Mundo

Gaza sofre novos bombardeios; Qatar pede sanção contra Israel

Do UOL
Prédio da Universidade Islâmica após ser atingido por ataques aéreos israelenses na Cidade de Gaza neste domingo
Prédio da Universidade Islâmica após ser atingido por ataques aéreos israelenses na Cidade de Gaza neste domingo Imagem: Dawoud Abu Alkas/Reuters - 14.set.2025

Gaza ferve, enquanto Rubio visita Israel após o ataque em Doha.

  • Mais bombas: Israel intensificou bombardeios no norte de Gaza neste domingo e voltou a atingir escolas-abrigo; há dezenas de mortos e novos deslocamentos de palestinos.
  • Diplomacia sob tensão: Em Jerusalém, o chanceler dos EUA, Marco Rubio, viu Netanyahu e disse que Washington "não está feliz" com o ataque israelense a quadros do Hamas no Qatar.
  • Reação árabe: Doha convocou cúpula árabe-islâmica e pede punição a Israel; mediação para cessar-fogo continua.

Refinaria russa é atingida por drones ucranianos

Imagem

Ucrânia acerta mega-refinaria russa; Moscou diz ter abatido centenas de drones.

Depois da Polônia, Romênia entra em alerta por causa de drones russos

Caça Rafale B da Força Aérea Francesa em exercício da Otan no espaço aéreo da Polônia
Caça Rafale B da Força Aérea Francesa em exercício da Otan no espaço aéreo da Polônia Imagem: Forças Armadas da França/AFP - 13.set.2025

Otan endurece após drones russos cruzarem Polônia; Romênia também entra em alerta

  • Drones russos na Romênia: A União Europeia condenou a violação do espaço aéreo da Romênia por drones russos.A chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, classificou como "inaceitável" a incursão e acusou Moscou de uma "escalada imprudente".
  • Aeroporto fechado: A Polônia manteve caças em prontidão e fechou um aeroporto no leste do país após nova noite de ataques na Ucrânia.
  • Resposta aliada: A Otan lançou o pacote "Eastern Sentry" para reforçar a defesa do flanco oriental.
  • Moscou testa limites: Incursões são vistas em capitais europeias como "teste" da disposição da Aliança.
Outras notícias

Imagem

Assassinato de Charlie Kirk: acusado não colabora; vigílias e polarização nos EUA

Nepal: protestos arrefecem; premiê interina promete transição em 6 meses

  • Protestos da Geração Z: atos perderam força depois de confrontos letais na semana; governo divulgou elevação no número de mortos.
  • Compromisso: Sushila Karki disse que entregará poder a um governo eleito; eleições já têm data marcada.
  • Socorro: ajuda financeira a feridos e famílias foi anunciada.
Londres: após megaprotesto da ultradireita, governo condena violência

  • Rebote político: o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, reafirmou defendeu "diversidade" e disse que o Reino Unido "nunca entregará a bandeira" a extremistas; protestos acabaram com 26 policiais feridos e dezenas de presos.
  • Efeito Musk: participação por vídeo do empresário gerou críticas.

