'Meu clone': suspeito de matar Kirk debochou em chat após crime

Do UOL, em São Paulo
Tyler Robinson, suspeito de matar Charlie Kirk, em foto após prisão
Tyler Robinson, suspeito de matar Charlie Kirk, em foto após prisão Imagem: FBI

Tyler Robinson, suspeito de matar o influenciador de direita Charlie Kirk, fez piada com colegas em um grupo no Discord quando a polícia começou a divulgar imagens do possível autor do crime. "É meu clone", disse.

O que aconteceu

Polícia divulgou imagens de um jovem magro, de boné e óculos escuros circulando pela Universidade do Vale de Utah. Apesar da baixa qualidade, as autoridades pediram que quem reconhecesse a pessoa entrasse em contato.

No dia seguinte, colegas de Robinson no Discord o questionaram sobre as imagens. Um perguntou onde ele estava e outro escreveu, sem rodeios: "Tyler matou Kirk". O suspeito respondeu que a pessoa nas fotos era seu clone e que estavam tentando "causar problemas para ele".

Integrantes do grupo brincaram sobre a recompensa de mais de R$ 500 milhões oferecida pelo FBI para identificar o suspeito. Um deles disse que entregaria Robinson para ficar com o dinheiro. Ele respondeu que poderia fazer isso, desde que dividisse a grana com ele.

Ironias continuaram na conversa. Quando um colega comentou que Donald Trump enviaria o Exército para Utah, estado natal de Robinson, em busca do assassino, o suspeito retrucou que isso não aconteceria em um "estado vermelho" (referência ao predomínio republicano na região) e sugeriu que o atirador poderia ser "alguém da Califórnia".

Nas mensagens, Robinson também demonstrou acompanhar as notícias. Ele comentou sobre os escritos encontrados no local do crime — frases antifascistas — e disse que "a munição tinha alguma coisa relacionada a questões trans, mas não estão divulgando fotos nem citações exatas".

Robinson foi preso menos de 12 horas após essa troca de mensagens. Um ex-colega de ensino médio, que também fazia parte do grupo no Discord, repassou a conversa ao jornal americano "The New York Times".

Relembre o caso

FBI analisa vizinhança ao local onde Charlie Kirk foi morto em Utah
FBI analisa vizinhança ao local onde Charlie Kirk foi morto em Utah Imagem: Patrick T. Fallon / AFP
Jovem foi entregue pelo pai após foto dele ser divulgada pelo FBI nas redes sociais. A princípio, o órgão federal informou que não divulgaria os vídeos do atirador, mas, horas depois, fotos e vídeos de uma "pessoa de interesse" foram publicadas.

Ele confessou o crime ao pai, que acionou um pastor para ajudar na negociação com a polícia. "Quero agradecer aos familiares dele, que fizeram a coisa certa e o entregaram", afirmou o governador de Utah, Spencer Cox.

Estojo de bala encontrada com a arma usada no crime tinha a frase "Ei, fascista, pegue isso!", afirmou o governador. Segundo ele, outras duas frases foram encontradas em uma munição não disparada: "Se você está lendo isso, você é gay" e "Bella Ciao", uma aparente referência à música de mesmo nome, hino de resistência contra o fascismo de Mussolini na Itália.

Jovem enviou mensagens sobre recuperar um rifle, afirmou governador. Um colega de quarto de Tyler teria mostrado as mensagens à polícia. Na conversa, além de mencionar que a arma estava em um arbusto, Robinson afirmou que ela era "única" e tinha mensagens gravadas.

Robinson chegou à universidade pouco antes das 12h e usou escadas para subir em telhado, de onde atirou, segundo o FBI. Após cometer o crime, ele se misturou a estudantes e conseguiu fugir do local. Kirk foi baleado no pescoço, chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.

Quem era Charlie Kirk

Ativista pró-Trump Charlie Kirk discursa no evento America Fest 2024 em Phoenix, no Arizona (EUA) em 22 de dezembro de 2024
Ativista pró-Trump Charlie Kirk discursa no evento America Fest 2024 em Phoenix, no Arizona (EUA) em 22 de dezembro de 2024 Imagem: 22.dez.24 - Josh Edelson/AFP
Ativista político apoiador de Trump era líder do Turning Point USA. A organização mobiliza eleitores jovens em seus eventos em universidades pelos EUA e levou muitos a votarem no Partido Republicano nas eleições do ano passado.

Influenciador conservador acumulava mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais combinadas. O site Axios já o classificou como um dos dez influenciadores do mundo com maior engajamento.

Ele também apresentava o The Charlie Kirk Show. O programa é transmitido em cerca de 150 estações de rádio dos Estados Unidos e também é ouvido como podcast nas plataformas de áudio.

Com 31 anos, era casado e tinha dois filhos. Sua esposa, Erika Kirk, costuma publicar imagens da família em seu perfil no Instagram. Desde o começo do mês ela vinha fazendo uma contagem regressiva para um anúncio relacionado à família, que estava planejado para acontecer no dia 16 deste mês.

