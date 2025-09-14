'Meu clone': suspeito de matar Kirk debochou em chat após crime

Jovem foi entregue pelo pai após foto dele ser divulgada pelo FBI nas redes sociais. A princípio, o órgão federal informou que não divulgaria os vídeos do atirador, mas, horas depois, fotos e vídeos de uma "pessoa de interesse" foram publicadas.

Ele confessou o crime ao pai, que acionou um pastor para ajudar na negociação com a polícia. "Quero agradecer aos familiares dele, que fizeram a coisa certa e o entregaram", afirmou o governador de Utah, Spencer Cox.

Estojo de bala encontrada com a arma usada no crime tinha a frase "Ei, fascista, pegue isso!", afirmou o governador. Segundo ele, outras duas frases foram encontradas em uma munição não disparada: "Se você está lendo isso, você é gay" e "Bella Ciao", uma aparente referência à música de mesmo nome, hino de resistência contra o fascismo de Mussolini na Itália.

Jovem enviou mensagens sobre recuperar um rifle, afirmou governador. Um colega de quarto de Tyler teria mostrado as mensagens à polícia. Na conversa, além de mencionar que a arma estava em um arbusto, Robinson afirmou que ela era "única" e tinha mensagens gravadas.

Robinson chegou à universidade pouco antes das 12h e usou escadas para subir em telhado, de onde atirou, segundo o FBI. Após cometer o crime, ele se misturou a estudantes e conseguiu fugir do local. Kirk foi baleado no pescoço, chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.

Quem era Charlie Kirk