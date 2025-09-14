Primeira-ministra do Nepal é escolhida após votação informal no Discord

Proibição das redes sociais empurrou protesto digital para as ruas. Em 8 de setembro, o governo nepalês bloqueou Facebook e Instagram, medida vista como censura. De acordo com a AFP, foi a "faísca" que transformou indignação online em levante de rua.

Reivindicações geraram confrontos mortais e expuseram fragilidade do governo. A capital Catmandu foi palco de intensos protestos contra o governo na segunda e na terça-feira, que deixaram pelo menos 72 mortos e 191 feridos, segundo novo relatório divulgado neste domingo pelo Secretário-Chefe Eaknarayan Arya. As causas das mortes foram choques com o Exército e incêndios em prédios públicos.

Nas ruas, símbolos da cultura pop construíram a identidade da revolta. Bandeiras piratas de One Piece ecoaram, e as máscaras de Guy Fawkes, usadas em protestos anteriores ao redor do mundo também estiveram presentes.

Nepal repete padrão de levantes asiáticos, mas futuro segue em aberto. Como em Bangladesh e Sri Lanka, a juventude pressionou pela queda do governo. Em conversa com o colunista do UOL Nelson de Sá, o cientista político e professor da Universidade de Edimburgo, Jeevan Sharma, avaliou que ainda é cedo para saber se os ganhos da revolução serão sustentados.

Quem é Sushila Karki

Primeira mulher a assumir a chefia do governo nepalês. Ex-presidente da Suprema Corte, Karki já foi presa na luta contra a monarquia e sofreu impeachment em 2017 ao investigar partidos no poder.