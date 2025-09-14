Rússia dispara míssil hipersônico em teste, e Ucrânia ataca ferrovias

O exercício russo ocorre dias após drones russos terem sido abatidos na Polônia. O país integra a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), que enviou anunciou planos para reforçar o flanco oriental do bloco. O Mar de Barents fica nas proximidades da Finlândia e Suécia, também membros da Otan. Os países aderiram ao bloco militar ocidental após a invasão russa na Ucrânia, em 2022.

Já ataque ucraniano ocorreu em dois locais ao longo do fim de semana. A ação de sabotagem deixou pelo menos três mortos, informou uma fonte do serviço de inteligência militar ucraniano (GUR) à AFP. Segundo a fonte, no sábado, a ação ocorreu na região russa de Oriol, e no domingo, em São Petersburgo.

Guerra no fim de semana: ataque a refinaria russa e batalha por território

Ontem, drone ucraniano atingiu refinaria de petróleo na Rússia. O alvo do ataque foi a usina da Bashneft, na região de Bashkortostan, no centro do país. O bombardeio provocou um incêndio e causou danos leves, segundo Radiy Jabirov, governador local.

Kremlin descreveu o complexo petrolífero em 2016 como "um dos maiores do país". Fundada em 1957, a refinaria está perto da cidade de Ufa, a 1.400 quilômetros da guerra na Ucrânia. A refinaria utiliza diferentes tipos de petróleo, além de gás condensado. Dela saem combustíveis para transporte e produtos petroquímicos usados na indústria.

Também no sábado, forças russas anunciaram tomada de aldeia. O Ministério da Defesa russo informou que suas tropas conquistaram Novomikolaivka, localidade próxima à região de Donetsk. A agência AFP ressaltou que não conseguiu verificar a versão divulgada por Moscou. O projeto DeepState, ligado ao Exército ucraniano, assegurou que Novomikolaivka segue sob controle de Kiev.