'Recrutada para atirar': meninas viram assassinas de aluguel na Suécia

Crime organizado prefere recrutar menores de 15 anos, porque esta é a idade de responsabilidade penal no país. Tiroteios e explosões a bomba se tornaram ocorrências quase diárias; muitas das operações são encomendadas por criminosos de fora da Suécia, e adolescentes se tornaram essenciais para executá-las. Assassinatos, agressões e ataques a tiro ou bomba são divulgados pelos sites encriptados e jovens "pegam" os trabalhos que interessam.

Garotas são frequentemente identificadas como vítimas, mas sua participação em círculos de criminosos é muito mais ampla do que se pensa há tempos. Noções pré-concebidas do papel de mulheres e meninas no crime apresentam um risco de que elas não sejam nem vistas como criminosas, nem como pessoas precisando de ajuda.

Gunnar Strömmer, ministro da Justiça da Suécia, em declaração em abril

Maioria das garotas recrutadas tem dependência de drogas ou algum tipo de trauma sexual não tratado. 66% das meninas que já cometeram crimes relacionados a drogas também passaram por violência sexual, segundo uma pesquisa do grupo Ksan, que reúne organizações que combatem abuso de drogas e álcool entre mulheres. A entidade aponta que elas praticam crimes e, ao mesmo tempo, são vítimas deles por serem profundamente vulneráveis.

Legislação vai mudar

A Suécia vai diminuir a sua maioridade penal justamente por causa do recrutamento de menores como assassinos de aluguel pelas gangues. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro Ulk Kristersson na última terça, 9.

Governo sueco apontou que 93 menores de 15 anos foram suspeitos de assassinato, tentativas ou eram cúmplices destes crimes nos primeiros seis meses de 2024. O número é três vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior.