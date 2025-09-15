Assassinato de Charlie Kirk comove os EUA e reascende polarização política

Democratas lamentam assassinato e pedem fim da violência política. Kamala Harris, Barack Obama e Joe Biden condenaram o ataque e pediram que a sociedade aja de maneira conjunta para frear a escalada de violência no país. "Todos devemos trabalhar juntos para garantir que isso não leve a mais violência", escreveu Harris. "Não há espaço no nosso país para este tipo de ação", afirmou Biden. Já Obama ressaltou que ainda não há uma conclusão para a morte de Kirk. "Esse tipo de ato desprezível não tem lugar em nossa democracia", completou.

Senador republicano pede reconciliação entre grupos políticos. O senador republicano de Oklahoma disse em entrevista ter amigos democratas e afirmou ter uma visão diferente do que seus pares do partido após a fala de Miller. "Sou um republicano conservador. Tenho amigos democratas que pensam muito diferente, votam muito diferente, mas ainda assim são meus amigos", disse James Lankford. "Ter essa ideologia e crenças diferentes de outros americanos não é ilegal", completou.

Investigações avançam e apontam que Tyler Robinson, de 22 anos, suspeito de ser o autor do atentado, é de família republicana. As autoridades ainda não sabem a motivação por trás do ataque, mas o governador de Utah, Spencer Cox, disse ter indícios de que Robinson frequentava fóruns radicais online durante uma entrevista coletiva no último final de semana. "Amigos confirmaram que havia uma espécie de internet profunda e obscura, a cultura do Reddit e esses outros lugares da internet onde essa pessoa estava se aprofundando." Os pais do jovem são registrados como republicanos em Washington.

*Com informações da RFI e AFP