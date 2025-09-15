Sul-coreanos são 'bem-vindos a treinar nosso povo', diz Trump após prisões

Republicano acrescentou que estrangeiros são "bem-vindos" nos EUA para ensinar norte-americanos a se saírem "melhor" nas produções internas. Na mesma publicação, ele escreveu: "Nós os acolheremos e estamos dispostos a dizer com orgulho que aprenderemos com eles, e nos sairemos ainda melhor do que eles em seu próprio 'jogo', em algum momento em um futuro não muito distante!".

Trump mencionou produtos tecnológicos cuja produção deve ser aprendida ou "reaprendida" por trabalhadores nacionais. Segundo ele, caso os EUA não tivessem recebido empresas e operários estrangeiros, o país não teria avançado na produção de diferentes produtos fundamentais para a economia norte-americana. "Todo esse enorme investimento nunca viria — chips, semicondutores, computadores, navios, trens e tantos outros produtos que temos de aprender com os outros como fazer ou, em muitos casos, reaprender, porque costumávamos ser ótimos nisso, mas não somos mais", acrescentou.

Relembre operação anti-migratória

Polícia de migração dos EUA deteve 475 pessoas em fábrica de baterias da Hyundai-LG, na Geórgia, em 4 de setembro. Mais de 300 delas são sul-coreanas e retornaram ao seu país em um voo fretado no último dia 12. O Boeing 747-8I da Korean Air, com mais de 310 sul-coreanos a bordo, decolou de Atlanta e pousou na pista do principal aeroporto do país, em Incheon.

Operação foi a maior realizada em único local desde que Trump lançou uma ampla campanha de repressão migratória. Segundo autoridades norte-americanas, os trabalhadores da empresa sul-coreana haviam ultrapassado os limites de um programa de isenção de visto de 90 dias ou de negócios temporários B-1.

Empresas sul-coreanas se queixam há anos de dificuldades para obter vistos de trabalho de curto prazo para especialistas. Os trabalhadores, de acordo com as companhias, seriam necessários em suas fábricas de alta tecnologia nos EUA, e passaram a contar com uma zona cinzenta de interpretação mais flexível das regras de visto sob as administrações norte-americanas anteriores.