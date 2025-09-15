99,9% pontual e show surpresa: os melhores transportes públicos do mundo

O metrô de Tóquio é um dos mais movimentados do mundo, mas tem reputação de ser rápido, amplo e limpo —os trens passam por uma manutenção com limpeza profunda a cada 15 dias. Mesmo para quem não fala japonês, as linhas identificadas por números, letras ou cores ajudam a orientar facilmente os usuários durante viagens silenciosas. A maioria das estações conta com elevadores para cadeirantes ou pessoas com bagagem e carrinhos.

Pontualidade e preço: Andar de transporte público em Tóquio é simples pela pontualidade e por levar todo mundo a praticamente todo lugar, garante a Traveler. Bilhetes de metrô podem ser comprados em qualquer estação, com preços de adultos a partir de 180 ienes ou R$ 6,59.

Cidade-Estado de Singapura

Singapura Imagem: Yulia-B/Getty Images

O MRT, sistema de trens de superfície de Singapura, possui seis linhas e 140 estações, mas deve dobrar de tamanho até 2040. Atualmente, ele já carrega três milhões de pessoas por dia —em um país que tem pouco mais de 5,5 milhões de habitantes. Toda a sinalização e anúncios são feitos nas quatro línguas oficiais de Singapura: inglês, chinês, malaio e tamil, o que o torna fácil de navegar. Passarelas protegidas levam a cada estação, garantindo a segurança.

Pontualidade: Os trens de superfície são fáceis e previsíveis, passando a cada cinco a sete minutos na maior parte do dia, mas a cada dois ou três minutos apenas durante o horário de pico. A rede é complementada pelo LRT, uma espécie de bonde elétrico, que tem duas linhas e faz outras 40 paradas.