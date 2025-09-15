Idosa morre após ser atingida por vizinho que caiu de varanda em Milão

Uma mulher de 83 anos morreu ontem, após ser atingida por um vizinho que se jogou da varanda de seu apartamento, em Milão, na Itália.

O que aconteceu

Idosa caminhava perto de casa quando foi atingida por homem que pulou do 4° andar de um prédio no quarteirão onde ambos viviam. A tragédia repercutiu em veículos de imprensa locais, como o Today.It e o Il Giorno, que identificaram a vítima como Francesca Manno, de 83 anos.

Homem tem 70 anos e sobreviveu à queda. Sua identidade não foi informada à imprensa por autoridades policiais, que divulgaram apenas que o idoso tentava suicídio e foi encaminhado a um hospital local com fraturas nas pernas. Socorristas informaram posteriormente que ele não corria risco de vida.