Motivação de assassino de Kirk ainda é incerta, diz governador de Utah

Nenhuma ligação da relação da companheira de Tyler com o crime foi encontrada até o momento, disse o governador. A mulher morava com ele e seria a pessoa que mostrou à polícia publicações feitas pelo atirador sobre "como recuperar uma arma" em uma rede social após o crime.

Governador quer pena de morte para Tyler. Em pronunciamento à imprensa, Cox afirmou que está "reunindo documentos para pedir a pena de morte" no caso em questão.

Pai entregou Tyler

O suspeito teria confessado o crime ao pai, que é um veterano do Departamento do Xerife do Condado de Washington. O homem o manteve em custódia com ajuda de um pastor até a chegada da polícia.

Pai também reconheceu o filho nas fotos divulgadas pelas autoridades. Segundo a polícia, o pai do atirador entrou em contato com um líder religioso, que ajudou na mediação até a entrega de Tyler.

Governador de Utah agradeceu aos pais do suspeito. "Eu quero agradecer aos familiares dele, que fizeram a coisa certa e o entregaram", afirmou Spencer Cox.