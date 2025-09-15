Mural raro de Jesus Cristo e 2 igrejas milenares são encontradas no Egito

Destaque da escavação foi a revelação de duas igrejas do início do período copta. A primeira é descrita como uma basílica de grandes dimensões, formada por um salão central e duas alas laterais. A segunda tem planta retangular e é cercada por "sete colunas externas". O ministério detalhou que "algumas de suas paredes internas foram decoradas com inscrições em copta".

Mural de Jesus Cristo

Mural que mostra Jesus Cristo curando um enfermo, imagem rara para a época, está entre achados. A peça não foi fotografada, possivelmente para garantir a conservação.

A descoberta lança luz sobre uma fase fundamental na história do oásis de Kharga: o início do período copta no Egito. Ela também reforça a relevância dos oásis ocidentais egípcios como centros de vida religiosa e social em várias épocas Mohamed Ismail Khaled, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades

Pesquisa também revelou que construções da era romana foram reaproveitadas ao longo do tempo. "A maioria das edificações reveladas em escavações anteriores mostra que a região foi usada em diversos períodos históricos. Foram identificados prédios da era romana reutilizados no início do período copta e, mais tarde, durante a época islâmica", segundo a Dra. Soham Ismail, diretora-geral de Antiguidades de Kharga e chefe da missão.