'Parecia uma eternidade': cão sofre com ausência de irmão humano e viraliza

Beau, um golden retriever de Nova Jersey, conquistou milhões de corações nas redes sociais. O cachorro acompanha desde o nascimento cada passo de Frankie, seu pequeno "irmão humano" e emocionou ao sentir falta da criança.

O que aconteceu

Desde a gravidez, Beau já fazia parte da história da criança. Ele apareceu segurando o exame de ultrassom, ajudou a revelar o sexo do bebê com um bolo azul e até "sentiu" o primeiro chute na barriga da mãe.

Quando Frankie nasceu em 2023, o cão assumiu o papel de protetor. Dormia ao lado do berço, vigiava cada soneca e até participou da escolha do nome, ao pegar no ar uma bolinha com a palavra "Frankie" escrita.