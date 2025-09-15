Quem é Sushila Karki, a primeira mulher a se tornar premiê no Nepal

Depois do mestrado, participou de movimento contra a monarquia. O ativismo pelo fim da centralização do poder nas mãos do rei levou Karki à prisão.

Enquanto jurista, Karki ficou conhecida por desafiar o establishment político. Ela assumiu o cargo de presidente da Suprema Corte do Nepal em 2016, como primeira mulher a ocupar o posto. No cargo, atuou no combate à corrupção e fez campanha pelos direitos das mulheres.

Partidos governistas tentaram articularar seu impeachment no ano seguinte. Ela chegou a ser afastada do cargo, sob alegação de parcialidade em decisões judiciais. A dstrituição foi ocorreu depois que Karki revogou a nomeação de um inspetor-geral da polícia escolhido pelo governo. Mas os políticos acabaram cedendo à pressão popular e Karki reassumiu a função.

ONU classificou processo de impeachment como "politicamente motivado". A avaliação foi do então alto comissário das Nações Unidas para os direitos humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein.

Karki se demitiu da Suprema Corte em junho de 2017, ao atingir o limite de idade de 65 anos. Seu mandato durou menos de 11 meses.

No ano seguinte, ela publicou uma autobiografia entitulada "Nyaya" (que significa justiça, em nepalês). Na obra, a ativista aborda sua jornada pessoal como mulher na magistratura, os desafios diante da corrupção sistêmica e a tensão entre o Judiciário e a política.