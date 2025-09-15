Anti-Islã e ex-hooligan: quem é o líder do mega-ato da direita em Londres

Foi membro de partidos fascistas e de extrema direita. Desde 2005, Robinson foi afiliado a diversos partidos e organizações, como o Partido Nacional Britânico, de orientação fascista, o Partido Liberal Britânico, do qual foi vice-presidente, e o Partido de Independência do Reino Unido, que segue o populismo de extrema direita.

Em 2017, instigou ataque a mesquita. Robinson teria enviado e-mails ao agressor, Darren Osborn, um dia antes de ele atropelar 12 muçulmanos próximos a uma mesquita, deixando um morto e 11 feridos. Nas mensagens, Robinson escreveu: "Há uma nação dentro de uma nação, formando-se logo abaixo da superfície do Reino Unido. É uma nação construída sobre o ódio, sobre a violência e sobre o Islã". A unidade contra-terrorista da polícia inglesa considerou que Robinson fez "lavagem cerebral" em Osborn e o incentivou a realizar o atentado.

Ativista também defende a chamada "teoria da grande substituição". A tese supremacista conspiratória, que ecoa fortemente nos círculos da extrema direita na Europa e nos EUA, afirma que a raça branca está sendo substituída.

Ex-hooligan e torcedor fanático do Luton Town

Muitos dos membros da Liga de Defesa da Inglaterra eram torcedores do Luton Town recrutados pelo próprio Robinson. Ele foi acusado de instigar brigas com torcedores rivais e chegou a ser preso por iniciar uma confusão com apoiadores do Newport County, na qual mais de 100 pessoas se envolveram.

Extremista invadiu sede da Fifa. Em 2011, Robinson subiu no telhado do prédio da instituição, em Zurique, na Suíça, para protestar sobre a proibição da seleção inglesa de usar botons em homenagem aos soldados britânicos mortos. Ele foi preso por três dias e multado em 3 mil libras esterlinas (cerca de R$ 7,7 mil, na época).