Relíquia de Carlo Acutis, 1º santo 'millennial', é roubada de paróquia

Uma relíquia de Carlo Acutis, reconhecido como o 1º santo millennial, foi roubada de uma paróquia na Venezuela. A informação foi divulgada por uma organização católica, na última sexta-feira (10).

O que aconteceu

Um pequeno pedaço de tecido desapareceu da paróquia Santo Domingo de Guzmán, no estado de Mérida. O artefato é uma "relíquia de terceiro grau", ou seja, um objeto que foi tocado por Acutis.

Os funcionários do local denunciaram à polícia o desaparecimento do item, na última quinta-feira (9). Adrián García, coordenador do Grupo Juvenil San Carlo Acutis, diz 'manter a fé' no reaparecimento do tecido.