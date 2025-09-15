Reino Unido faz esquema de segurança 'nível rei Charles' para receber Trump

O Reino Unido terá a maior operação de segurança desde a coroação do rei Charles 3º, em 2023, para a visita do presidente dos EUA, Donald Trump.

O que aconteceu

Chegada do republicano ao país europeu está prevista para amanhã à noite. No dia seguinte, ele participará de uma série de eventos com a família real no Castelo de Windsor.

Esquema de segurança especial em visitas de estado é praxe, mas ameaças potenciais levaram autoridades britânicas a aumentar esforços. O assassinato do ativista conservador Charlie Kirk em Utah, na última quarta-feira, e o atentado contra o próprio Trump durante ato de campanha, no ano passado, motivaram o reforço, segundo o New York Times.