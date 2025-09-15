Vizinhos dizem que suspeito de matar Kirk é 'patriota' de 'ótima família'

Segundo moradores, "bairro inteiro é muito próximo". Em entrevista à BBC, vizinhos dos Robinson disseram que eles "são uma ótima família, cidadãos comuns". A avó de um dos entrevistados chegou a afirmar que eles são "pessoas muito patriotas".

"É uma boa família", disse o governador de Utah, Spencer Cox, no sábado, à CNN. De acordo com o republicano, o suspeito "teve uma infância normal. Todas aquelas coisas que você esperaria que nunca levassem a algo assim. E, infelizmente, levaram".

Tyler especificamente "era um garoto bem quieto", contou outra vizinha à BBC. Também segundo ela, os irmãos mais novos dele costumavam se envolver mais em atividades comunitárias e esportes.

Nos últimos tempos, suspeito morava com Lance Twiggs, 22, com quem teria um relacionamento, segundo a imprensa local. Em depoimento, Twiggs mostrou à polícia posts de Robinson no Discord. Nas mensagens, o suspeito falava sobre a "necessidade de recuperar um rifle".

Vizinhos se mostraram chocados. "Durante todo esse tempo, eu nunca imaginei que estava morando ao lado de alguém capaz de fazer algo assim", disse uma das pessoas entrevistadas à BBC. "Isso faz você se perguntar: quão próxima eu estou de alguém que poderia fazer algo assim?"

Relembre o caso

Charlie Kirk foi assassinado na quarta-feira, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.