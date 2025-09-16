Suspeito é indiciado por homicídio de Kirk e pode enfrentar pena de morte

Tyler Robinson, principal suspeito de assassinar o ativista político de extrema direita Charlie Kirk, foi indiciado hoje por homicídio com agravante nos Estados Unidos. A promotoria diz que pedirá a pena de morte de Robinson.

O que aconteceu

Homicídio com agravante é passível de pena de morte. Jeff Gray, promotor do condado de Utah, disse em entrevista que pedirá a morte de Robinson, destacando que Kirk foi morto em razão de sua expressão política. Gray afirmou ter conversado com membros do governo estadual e da gestão Donald Trump, mas foi sua decisão buscar a pena capital para o suspeito.

O suspeito também será indiciado por outros crimes. Entre eles, disparo de arma de fogo (punível com prisão perpétua) e múltiplas acusações de adulteração de testemunhas e obstrução de justiça (passível de prisão por até 15 anos) por ter, entre outros, segundo a promotoria, orientado sua colega de quarto a excluir "mensagens de texto incriminatórias" e ficar em silêncio caso fosse interrogada pela polícia, informou o The New York Times.