Suspeito é indiciado por homicídio de Kirk e pode enfrentar pena de morte

Tyler Robinson, principal suspeito de assassinar o ativista político de extrema direita Charlie Kirk, foi indiciado hoje por homicídio com agravante nos Estados Unidos. A promotoria diz que pedirá a pena de morte de Robinson.
O que aconteceu
Homicídio com agravante é passível de pena de morte. Jeff Gray, promotor do condado de Utah, disse em entrevista que pedirá a morte de Robinson, destacando que Kirk foi morto em razão de sua expressão política. Gray afirmou ter conversado com membros do governo estadual e da gestão Donald Trump, mas foi sua decisão buscar a pena capital para o suspeito.
O suspeito também será indiciado por outros crimes. Entre eles, disparo de arma de fogo (punível com prisão perpétua) e múltiplas acusações de adulteração de testemunhas e obstrução de justiça (passível de prisão por até 15 anos) por ter, entre outros, segundo a promotoria, orientado sua colega de quarto a excluir "mensagens de texto incriminatórias" e ficar em silêncio caso fosse interrogada pela polícia, informou o The New York Times.
Documentos da acusação protocolados na justiça local apontam que DNA compatível com o de Robinson foi encontrado na arma que teria sido usada para matar Kirk. Também indicam uma troca de mensagens que o suspeito teria tido com a sua colega de quarto e parceria romântica admitindo o crime. "Já estou farto de ódio dele. Há ódios que não se negociam", disse Robinson sobre a vítima.
A primeira audiência do caso, com a presença virtual do suspeito, deve ocorrer ainda nesta tarde (horário local). A imprensa norte-americana afirma que o suspeito ainda não tem advogado constituído nos autos do processo.
Relembre o caso
Charlie Kirk foi assassinado no dia 10 de setembro, aos 31 anos. Ele foi baleado no pescoço durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem, no estado de Utah (EUA). O influenciador chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto passava por uma cirurgia, segundo a CBS.
Confirmação da morte foi feita pelo próprio presidente dos EUA na sua rede social. "O grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia o coração da juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim", escreveu Trump.
Antes da prisão de Robinson, dois suspeitos foram detidos e liberados após interrogatório. A informação foi confirmada pelo diretor do FBI, Kash Patel, em post no X. Eles foram considerados "pessoas de interesse", mas não têm qualquer relação com o crime, segundo o FBI.
Presidente dos EUA afirmou que "espera pena de morte" para o caso. "Eles têm pena de morte em Utah e há um ótimo governador lá. Ele é bem favorável à pena de morte neste caso", afirmou Trump.
