Israel avança por terra em Gaza sob acusações da ONU de genocídio

Israel inicia ofensiva terrestre na Cidade de Gaza.
- Escalada decisiva: o Exército israelense avança com blindados e infantaria pelos setores norte e leste, empurrando a linha de frente em direção ao centro urbano após uma noite de bombardeios intensos.
- Pressão internacional: o chefe de direitos humanos da ONU pediu o fim da "carnificina"; Israel rejeita acusações de genocídio.
- Risco humanitário e reféns: deslocamentos em massa seguem sem rotas seguras, enquanto famílias alertam para o perigo aos sequestrados. Veja o que se sabe sobre a ofensiva em Gaza.
Drones aumentam tensão entre Polônia, Rússia e Otan
Polônia, drones e Otan: tensão cresce no leste europeu
- Detenções em Varsóvia: dois suspeitos foram presos após um drone sobrevoar o palácio presidencial Belvedere; o aparelho foi neutralizado por seguranças do Estado.
- Contexto de risco: o caso vem após incursões de drones russos na semana passada, que levaram a Otan a reforçar a defesa do flanco leste.
- Resposta estratégica: Varsóvia acelera decisões de defesa e amplia cooperação em treinos antidrone com parceiros.
Trump chega ao Reino Unido para reforçar negócios e alianças
Trump no Reino Unido: visita de Estado mira negócios e geopolítica
- Agenda carregada: segunda visita de Estado inclui encontro com o premiê Keir Starmer e banquete em Windsor, num esforço para sublinhar a "relação especial".
- Negócios na mesa: são esperados acordos bilionários; anúncio de investimento privado antecede a chegada do presidente.
- Pautas sensíveis: Ucrânia, Oriente Médio, tecnologia e tarifas entram no roteiro político-diplomático.
Outras notícias
China reage: pacote para turbinar consumo de serviços
- Medidas novas: Pequim lançou ações para impulsionar turismo, saúde, educação e entretenimento, com mais crédito e eventos internacionais.
- Abertura seletiva: governo indica afrouxar acesso a capital privado e estrangeiro em setores de serviços.
- Motivação econômica: pacote busca contrabalançar tarifas externas e fraqueza recente em indústria e varejo.
EUA: caso Charlie Kirk avança na Justiça
- Primeira audiência: o suspeito deve ser formalmente denunciado e passar por audiência inicial em Utah.
- Linhas de investigação: promotores avaliam homicídio qualificado e possível crime de ódio; motivação ainda sob apuração.
- Impacto público: assassinato reacende debate sobre radicalização e segurança em eventos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.