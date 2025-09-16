Assine UOL
De Olho no Mundo

Israel avança por terra em Gaza sob acusações da ONU de genocídio

Do UOL
Fumaça sobe em Gaza após bombardeio israelense
Fumaça sobe em Gaza após bombardeio israelense Imagem: Menahem Kahana/AFP

Israel inicia ofensiva terrestre na Cidade de Gaza.

Drones aumentam tensão entre Polônia, Rússia e Otan

Caça Rafale B da Força Aérea Francesa em exercício da Otan no espaço aéreo da Polônia
Caça Rafale B da Força Aérea Francesa em exercício da Otan no espaço aéreo da Polônia Imagem: Forças Armadas da França/AFP - 13.set.2025

Polônia, drones e Otan: tensão cresce no leste europeu

Trump chega ao Reino Unido para reforçar negócios e alianças

Imagem

Trump no Reino Unido: visita de Estado mira negócios e geopolítica

  • Agenda carregada: segunda visita de Estado inclui encontro com o premiê Keir Starmer e banquete em Windsor, num esforço para sublinhar a "relação especial".
  • Negócios na mesa: são esperados acordos bilionários; anúncio de investimento privado antecede a chegada do presidente.
  • Pautas sensíveis: Ucrânia, Oriente Médio, tecnologia e tarifas entram no roteiro político-diplomático.
Outras notícias

Imagem

China reage: pacote para turbinar consumo de serviços

EUA: caso Charlie Kirk avança na Justiça

  • Primeira audiência: o suspeito deve ser formalmente denunciado e passar por audiência inicial em Utah.
  • Linhas de investigação: promotores avaliam homicídio qualificado e possível crime de ódio; motivação ainda sob apuração.
  • Impacto público: assassinato reacende debate sobre radicalização e segurança em eventos.

