Tribunal retira duas acusações contra Luigi Mangione por assassinato de CEO

Luigi Mangione, acusado de assassinar o CEO da United Healthcare, Brian Thompson, teve duas acusações contra ele retiradas hoje pelo tribunal de Nova York.

O que aconteceu

Juiz rejeitou as acusações de terrorismo, mas manteve as acusações de homicídio de segundo grau, segundo o Washington Post. A decisão foi do juiz Gregory Carro, do distrito de Manhattan, que disse ao jornal que embora não haja dúvidas de que o assassinato não foi um crime de rua comum, a lei de Nova York não considera algo terrorismo simplesmente porque foi motivado por ideologia.

Promotores disseram que vão respeitar a decisão do Tribunal e continuar com as outras nove acusações. Foi a primeira vez desde fevereiro que Mangione apareceu no tribunal, algemado e usando uniforme bege de presidiário. Luigi se declarou inocente de múltiplas acusações de homicídio, incluindo homicídio como ato de terrorismo, no assassinato de 4 de dezembro de 2024.