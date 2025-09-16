Reserva de água doce no fundo do oceano é descoberta: o que já se sabe?

Milhares de amostras da água doce, na reserva escondida debaixo da água salgada, foram colhidas pelos cientistas. Foram coletados quase 50 mil litros que agora estão espalhados por laboratórios no mundo inteiro em busca de pistas da origem do aquífero —se sua água viria de geleiras, sistemas subterrâneos de água interconectados por terra ou alguma combinação.

Investigação dos próximos meses deve indicar não só quais minerais existem ali, mas quais microrganismos vivem na região por meio de testes de DNA. Esta etapa é essencial para determinar se a água é segura para ser consumida ou usada de alguma outra forma.

Determinar qual é a "idade" da água também é fundamental para descobrir se o aquífero poderá ser explorado. Cientistas querem entender se a água veio de uma geleira, por exemplo, e é mais "antiga". Neste caso, a quantidade de água no reservatório é finita e pode acabar. Já se a água for mais "jovem", pode estar ligada a uma espécie de labirinto geológico com origem em terra firme —ou seja, o aquífero é reabastecido pela chuva, por exemplo, mesmo que em ritmo mais lento, o que libera o seu uso.

Mais análises também serão necessárias para entender se a exploração de aquíferos submarinos não vai destruir o equilíbrio de ecossistemas. Por exemplo, é possível que o seu uso faça "secar" reservas em terra firme, se interligadas. Além disso, o uso de reservatórios submarinos pode "roubar" nutrientes do fundo do mar e desequilibrar a vida dos seres marinhos.

O potencial, no entanto, pode ser enorme para o abastecimento em situações emergenciais. A ONU (Organização das Nações Unidas) estima que, daqui a cinco anos, a demanda por água doce vai superar os reservatórios existentes em 40%.